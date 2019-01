Von Kampfsport bis Zumba

Einhausen.In der kommenden Woche startet der Turnverein mit neuen Kursen ins Jahr 2019. Los geht’s am 9. Januar um 20 Uhr mit Zumba in der TVE-Trainingshalle. Der Kurs Box-Konditionstraining beginnt an gleicher Stelle am 14. Januar um 20 Uhr.

Yoga wird bei zwei Kursen im Bürgerhaus angeboten. Der erste beginnt am 15. Januar um 9 Uhr im Saal, der zweite am 4. Februar um 19.45 Uhr im Raum 2/3.

Das israelische Selbstverteidigungssystem Krav Maga können Teilnehmer ab dem 17. Januar um 20 Uhr im evangelischen Gemeindehaus erlernen und trainieren.

„Rücken-Aktiv: Bewegen statt Schonen“ heißt es dann bei einem Kurs, der am 17. Januar um 19 Uhr in der TVE Trainingshalle beginnt und der die Kriterien für die Anerkennung als Präventionskurs nach Paragraf 20 der Krankenkassen erfüllt.

„Gymnastik für Senioren – rund um und mit dem Stuhl“ wird ab dem 23. Januar, 10 Uhr, in der Begegnungsstätte St.Vinzenz im Caritaszentrum angeboten.

Zwei Kurse „Wirbelsäulengymnastik“ beginnen am 28. Januar: um 9 Uhr in der TVE-Trainingshalle und um 18 Uhr im Bürgerhaus (Raum 2 und 3).

Zhineng-QiGong“ wird ab dem 30. Januar um 18.30 Uhr in der Begegnungsstätte St. Vinzenz angeboten. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 03.01.2019