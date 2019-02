Von Wundern und Jungfrauengeburt

Einhausen.Die Evangelische Kirchengemeinde Einhausen lädt ab dem 10. Februar an drei Sonntagen zu besonderen Gottesdiensten ein. Geistliche benachbarter Gemeinden kommen als Gäste und sprechen in ihren Predigten über „schwer glaubhafte Stellen in der Heiligen Schrift“.

„Wenn wir ehrlich sind, dann basteln wir uns unseren Glauben oft selbst zusammen“, so die Einhäuser Pfarrerin Katrin Hildenbrand,

