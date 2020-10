Vorpremiere mit Herrn Schröder

Einhausen.Für Johannes Schröder dürfte das Ausweichquartier des Theaters Sapperlot in der Einhäuser Mehrzweckhalle am kommenden Dienstag, 13. Oktober, ab 20.30 Uhr genau der richtige Spielort sein. Schließlich gehört der Neubau offiziell zur Grundschule an der Weschnitz. Und um das Thema Schule dreht sich auch das aktuelle Programm des studierten Deutschlehrers, der – nach seinem beruflichen Wechsel zur Kleinkunst – seit 2015 einen Comedy-Preis nach dem anderen abräumt. Nach seinem Bühnenprogramm „World of Lehrkraft“ geht der Pädagoge mit seinem neuen Solo „Instagrammatik“ auf Tour, das in Einhausen als Vorpremiere zu sehen sein wird. kel/Bild: Maschke

