Anzeige

Einhausen.Der Ball-Spiel-Club Einhausen (BSC) lädt alle Mitglieder zur Jahreshauptversammlung ein. Termin ist am Donnerstag (17.), Beginn um 20 Uhr im Bürgerhaus. Auf der Tagesordnung stehen die Berichte und die Neuwahl des Vorstandes. Anträge zur Abstimmung sind schriftlich einzureichen. Erster Vorsitzender Bernhard Glanzner, der wieder kandidiert, hofft auf eine rege Beteiligung der Mitglieder.

Zu seinem 51. Mehrtagesausflug startet der BSC am Pfingstmontag (21.) um 7 Uhr am Feuerwehrhaus. In Prien am Chiemsee wird Quartier genommen. Von dort aus sind Exkursionen in die Berchtesgadener Alpen und nach Österreich vorgesehen. Auch Tischtennisspiele gegen die seit 2006 befreundete FT Rosenheim werden stattfinden. Ein weiterer, seit 1996 befreundeter Verein, der TTC Fremersdorf wird am 11. August aus dem Saarland nach Einhausen kommen. std