Waldweihnacht in Schwanheim

Einhausen.Die Evangelischen Kirchengemeinden Einhausen und Schwanheim laden an Heiligabend zur Waldweihnacht auf den Schwanheimer Sportplatz ein. Pfarrerin Katrin Hildenbrand (Einhausen) wird um 14 Uhr und um 16 Uhr Gottesdienste für Familien halten. Pfarrer Christian Ferber (Schwanheim) hält um 17.30 Uhr auf dem Freigelände eine Christvesper. Da jeweils nur maximal 250 Personen teilnehmen können, sind Anmeldungen unbedingt erforderlich.

Unter der Internetadresse kircheeinhausen.church-events.de ist die Online-Anmeldung freigeschaltet. Ein kleines Kontingent wird für die telefonische Anmeldung in den jeweiligen Gemeindebüros frei gehalten. Nicht anmelden müssen sich die Gläubigen für die Christnacht an Heilig Abend ab 22 Uhr in der Evangelischen Kirche in Schwanheim mit Pfarrer Ferber.

Zu weiteren Gottesdiensten lädt die Evangelische Gemeinde Einhausen am 1. Weihnachtstag, 25. Dezember, um 10 Uhr in der Kirche Einhausen mit Pfarrerin Katrin Hildenbrand und am 2. Weihnachtstag, 26. Dezember, um 10 Uhr in der Kirche Einhausen mit Prädikant Erhard Belger ein.

Auf dem Youtube-Kanal der evangelischen Gemeinde wird es am 24. Dezember eine Familienweihnacht sowie Andachten zum 1. und 2. Weihnachtstag geben. Einen Link dorthin finden Interessierte auf der Internetseite der Kirchengemeinde. gs/kel

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 15.12.2020