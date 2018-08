Wallfahrer pilgern 90 Kilometer durch den Odenwald

Einhausen.25 Wallfahrer starteten am Freitagmorgen zur Fußwallfahrt von Einhausen nach Walldürn. Ihr Leitwort lautet: „Suche Frieden und jage ihm nach“ (Ps 34, 15b). Es lehnt sich dem Motto der Walldürner Hauptwallfahrt an. Über Ober-Ostern und Boxbrunn werden die Pilger die rund 90 Kilometer lange Strecke an drei Tagen durch den Odenwald wandern. Am Sonntag um 16 Uhr findet die Wallfahrt ihren feierlichen Höhepunkt mit dem traditionellen Abschlussgottesdienst in der Basilika zum „Heiligen Blut“ in Walldürn. red/Bild: Würsching

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 25.08.2018