Wanderung durch den Odenwald

Einhausen.„Es gibt in Deutschland insgesamt mehr als 200 000 Kilometer Wanderwege, auf denen sich vielerleben lässt“, schreibt Bernd Hübner, Vorsitzender der Naturfreunde Einhausen in der Einleitung zum Jahresprogramm des Vereins. Der lädt monatlich zu Wanderungen in der hiesigen Region ein. Nach einer Nachtwanderung folgt am Sonntag, 26. Januar, eine Odenwaldwanderung zusammen mit den Naturfreunden Viernheim. Marschiert wird von Mörlenbach zum Kreiswald und über den Obstwiesenweg wieder zurück. Das sind etwa 13 Kilometer Fußweg. Rucksackverpflegung und festes Schuhzeug sind angesagt. Abfahrt in Einhausen ist um 10 Uhr auf dem Juxplatz. Treffpunkt mit den Viernheimer Teilnehmern ist dann gegen 10.40 Uhr auf dem Parkplatz am Sportplatz in Mörlenbach. ml

