Einhausen.Dirk Römer hat sich intensiv mit der Bretagne beschäftigt. Und das nicht nur, weil der Nordwesten Frankreichs vor vielen Jahren Ziel der Hochzeitsreise mit seiner Frau Sibylle war. In den Jahren danach hat das Ehepaar mit Kindern während der Urlaubszeit die Häuser mit französischen Familien getauscht und so die Bretagne kennen- und lieben gelernt. Heute besitzt die Familie Römer in Plufur sogar ein eigenes Haus in der Nähe der Atlantikküste. Seit sie das gekauft haben, verbringen die Römers jedes Jahr einen längeren Zeitraum in der französischen Bretagne.

Diese und noch mehr Anekdoten erzählte Dirk Römer beim Einhäuser Frauenfrühstück im April, das wieder sehr gut besucht war. Während des gemeinsamen Essens wird auch immer etwas in Sachen Bildung getan. Ulrike Peter hatte den pensionierten Pfarrer aus Lorsch für seinen mit vielen Bildern illustrierten Vortrag gewinnen können.

Das nächste Frauenfrühstück findet am 16. Mai statt. Dann kommt Florian Schumacher von den Streuobstwiesenrettern als Gastredner in das evangelische Gemeindehaus in der Almenstraße. par

Auswanderer aus Britannien

Im Laufe der Jahre hat Familie Römer immer wieder Ausflüge in die geschichtsträchtige Umgebung mit Monumenten, Menhiren und Heiligenfiguren unternommen. Aus der großen Reihe der steinernen Statuen hat Dirk Römer eine bebilderte Zusammenfassung erarbeitet, die er in Einhausen vorstellte. Hintergrund der bretonischen Geschichte mit ihren Heiligen ist die Einwanderung von ihren religiösen Anführern, die aus Britannien im fünften und sechsten Jahrhundert über den Kanal in die Bretagne übersiedelten. Das bretonische Volk machte aus den religiösen Anführern im Laufe der Jahrzehnte Schutzheilige für sieben Bistümer, die einzelnen Städten zugeordnet wurden.