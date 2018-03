Anzeige

Einhausen.Zu einer Gemeinschaftsveranstaltung der Erwachsenenbildung und im Rahmen des Kommunionkurses lädt die Pfarrgemeinde St. Michael Einhausen am kommenden Donnerstag (8.) für 20 Uhr ins Pfarrzentrum St. Michael in die Rheinstraße 8 ein. Zur Veranstaltung konnte Michael Papenkordt aus Mannheim gewonnen werden. Über dem Abend steht das Motto „Fromm oder Freude? Was will Gott eigentlich von mir?“

Im Glauben bestärken

Michael Papenkordt ist verheiratet, seine Frau Patricia stammt aus Mexiko. Das Paar wohnt in Mannheim und hat zwei Kinder. Seit 1987 sind sie Mitarbeiter beim „Institut für Weltevangelisierung - ICPE Mission“, einer internationalen katholischen geistlichen Gemeinschaft mit kirchlicher Anerkennung. Die ICPE Mission sieht ihre Aufgabe darin, Katholiken zu motivieren und sie in ihrem Glauben zu bestärken.

Die Mission versucht, diese Aufgabe durch Schulungen, Evangelisierung, Aufbau von Gemeinschaften und caritativ-missionarischen Diensten zu erfüllen. „Die Frage, was Gott von jedem Einzelnen will, ist manchmal in Menschen lebendig. Es wird gehofft, einige Impulse geben zu können“, heißt es aus St. Michael dazu. red