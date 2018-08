Anzeige

„Unser Wasser als Lebensretter“ lautet das Motto am Stand der Freiwilligen Feuerwehr Einhausen. Auch der Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB) präsentiert sich und seine Arbeit in Einhausen.

Mit von der Partie ist auch der Verein Streuobstwiesenretter, eine Initiative zur Erhaltung der Streuobstwiesen in der Region Bergstraße-Odenwald. Der Verein verarbeitet und vermarktet das Obst auch der großen Streuobstwiese des Verbandes am Wasserwerk Feuersteinberg.

In diesem Jahr feiert der Wasserbeschaffungsverband sein 60-jähriges Bestehen. Auch in seinem Jubiläumsjahr denkt der Verband an Hilfsbedürftige. Beim Tag der offenen Tür wird eine Scheckübergabe an das Kinderhilfswerk „terre des hommes“ erfolgen. Die international tätige Hilfsorganisation unterstützt Projekte für sauberes Trinkwasser, insbesondere auch für Kinder.

Los geht es am Sonntag mit der Eröffnung von Verbandsvorsteher Klaus Schwab und Verbandsdirektor Ingo Bettels. Zum Auftakt spielt das Musikcorps der Freiwilligen Feuerwehr Einhausen. Ab 11 Uhr wird auf einer eigenen Aktionsbühne auch ein Programm für Kinder mit Mister Kunterbunt angeboten. Um 13.45 Uhr folgt eine Aufführung der „Dancing Chicks“ des Vereins zur Erhaltung der Tradition in Einhausen. Um 14.30 Uhr wird das Lorscher Feuerwehrballett Feetback eine Tanzchoreographie der besonderen Art darbieten.

Am Nachmittag singt Laura Wilde

Ab 15.30 Uhr beginnt das Open-Air-Konzert mit Laura Wilde. „Laura Wilde zählt zu den besten weiblichen Schlagerstimmen, die unser Land zu bieten hat“, freut sich nicht nur Ingo Bettels auf einen musikalischen Geburtstagsglückwunsch der besonderen Art.

Die Freiwillige Feuerwehr Einhausen sorgt auch für das leibliche Wohl. Es gibt Grillspezialitäten und Getränke sowie auch Kaffee und Kuchen.

Um das Open-Air-Konzert miterleben zu können, brauchen die Gäste Eintrittskarten. Diese gibt es kostenlos über eine Ticketanmeldung auf der Homepage des Verbandes www.riedgruppe-ost.de. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 10.08.2018