Einhausen.Die katholische Pfarrgemeinde St. Michael lädt an Heiligabend um 16.30 Uhr zu einer „Weihnachtsgeschichte in Bildern“auf den Schulhof ein. Für 18 Uhr ist eine Familienchristmette in der Kirche vorgesehen, um 21 Uhr dann die Christmette. Weitere Gottesdienste sind für den 1. Weihnachtstag um 11 und 17 Uhr und für den 2. Weihnachtstag um 10 Uhr geplant. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 23.12.2020