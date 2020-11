Einhausen.Seit dieser Woche steht auch der Weihnachtsbaum in der Einhäuser Ortsmitte. Auf dem Juxplatz soll er in den kommenden Wochen für Adventsstimmung sorgen. Neben der Bücherei wird in diesem Jahr wie berichtet kein Baum aufgestellt. Hier soll die neue Festbeleuchtung des Fachwerkhauses richtig zur Geltung kommen. kel/Bild: Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 28.11.2020