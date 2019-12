Weihnachtsmarkt mit Weltmeister

Einhausen.Der Einhäuser Weihnachtsmarkt steht kurz bevor. An diesem Adventswochenende wird der Juxplatz wieder in festlichem Glanz erstrahlen. In diesem Jahr platzt der Markt nach Angaben der Gemeinde förmlich aus allen Nähten. Alle Standplätze sind vergeben. Knapp 30 Vereine, Geschäfte, private Anbieter, Schausteller und Gastronomen finden sich auf dem von der Kommune erstellten Flyer. Man habe eine

...