Weihnachtspakete für die Ostukraine

Einhausen.Unter dem Leitsatz „Stoppt den Hunger“ ruft der Samariterdienst wieder zu seiner Weihnachtspaketaktion für die Ostukraine auf. Die Corona-Pandemie habe die Not der Menschen in der Ostukraine und in allen osteuropäischen Ländern um ein Vielfaches vergrößert, heißt es in einer von der Einhäuserin Jutta Glanzner an unsere Zeitung versandten Pressemitteilung. Umso mehr müsse es den wohlhabenden

...