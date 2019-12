Weihnachtspakete packen für die Ost-Ukraine

Einhausen.Der Krieg in der Ost-Ukraine geht weiter, auch wenn der Konflikt aktuell aus dem Blickpunkt der Öffentlichkeit geraten ist. Darauf macht das Missionswerk Samariterdienst aufmerksam, das sich seit Jahren für die Menschen in der Krisenregion einsetzt. Hilfe sei vor allem für Kinder und alten Menschen weiterhin dringend notwendig.

Auch Geldspenden möglich

Die Hilfsorganisation ruft daher in der Adventszeit wieder zur „Weihnachtspaketaktion für Kinder in Osteuropa” auf. Die Spenden werden vom Samariterdienst über freie evangelische Gemeinden weitergeleitet. „Alle Pakete kommen dorthin, wo sie wirklich benötigt werden“, heißt es in einer Pressemitteilung des Missionswerks. Auch Geldspenden sind möglich.

Enthalten sollten die Pakete Grundnahrungsmittel (Zucker, Margarine, Reis, Nudeln), Brotbelag (Nusscreme, haltbare Wurst, Käse), Süßigkeiten, Nesquik, Hygieneartikel (Zahnbürste, Zahnpasta), Kaffee (als Tauschmittel beispielsweise für Arztbesuch). Der Gesamtwert sollte bei 15 bis 20 Euro liegen. red

