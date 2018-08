Anzeige

Einhausen.In der Zeit zwischen dem späten Donnerstagabend (9.) ab 23 Uhr bis Freitag (10.) vormittags ab 9.30 Uhr wurde ein in der Kirchgartenstraße in Höhe des Hauses Nr. 32 abgestellter weißer BMW X 3 am linken Außenspiegel beschädigt. Das teilte gestern die Polizei mit.

Hierbei entstand ein Sachschaden in Hhöe von etwa 300 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise auf den Verursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Heppenheim in Verbindung zu setzen. Die Beamten sind dort unter der Rufnummer 06252/7060 zu erreichen. pol