Weißer Suzuki beschädigt

Einhausen.Zwischen Mittwoch (20. Mai), 20.30 Uhr, und Donnerstag (21. Mai), 20 Uhr, wurde in der Sepp-Herberger-Straße in Einhausen ein weißer Pkw, Marke Suzuki, von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Suzuki war nach Angaben der Polizei ordnungsgemäß am Straßenrand geparkt und wurde vermutlich durch ein rangierendes Auto touchiert. Der Schaden an dem Kleinwagen wird auf rund 1300 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06252/7060 entgegen. red

