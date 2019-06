Wer will mit nach Speyer?

Lorsch.Frauen Union und CDU Lorsch laden zu einem gemeinsamen Ausflug ein. Er führt am 20. Juli nach Speyer. Um 9 Uhr startet der Bus am Karolingerplatz in Lorsch. Erstes Ziel ist der Konrad-Adenauer-Park mit dem Besuch des Grabes von Helmut Kohl.

Im Anschluss werden die Lorscher von der CDU-Bürgermeisterin Monika Krabs im Rathaus von Speyer empfangen, die einen Einblick in das Stadtgeschehen und der Geschichte bieten wird.

Nach dem Mittagessen werden Dom oder die Dreifaltigkeitskirche besichtigt oder ein Bummel durch die Altstadt unternommen. Es folgt eine Schifffahrt auf dem Rhein. Die Ankunft in Lorsch ist für 17.30 Uhr geplant. Wer sich für eine Mitfahrt interessiert, erhält nähere Infos bei Alexander Löffelholz unter 0175 4392792 oder alexander.loeffelholz@cdu-lorsch.de oder Hanne Glab unter 0160-624 0577. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 28.06.2019