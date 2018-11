Werke von Bach und Sammartini

Einhausen.Sie hat eine lange Tradition und will Menschen in den Advent hineinführen: die Geistliche Abendmusik im Advent. Am kommenden Samstag (1.) sind Zuhörer dazu in die Pfarrkirche St. Michael Einhausen eingeladen.

Taizé-Chor tritt auf

Beginn ist um 19.05 Uhr, erinnert Pfarrer Klaus Rein. Zuvor ist um 18 Uhr Gelegenheit, die erste Adventsmesse mitzufeiern, die Vorabendmesse zum ersten Adventssonntag. Danach gestalten in der Kirche der Akkordeon-Konzertverein 1936 Darmstadt unter Leitung von Robert Girschick und der Taizé-Chor St. Michael unter der Leitung von Renate Spieß eine abwechslungsvolle Zeit, die auch von Monika Volk als Sopranistin sowie von Bettina Jehn an der Flöte und von Renate Spieß an der Orgel mitgestaltet wird.

Es werden Werke von Johann Sebastian Bach, Giulio Caccini, Rudolf Würthner, Felix Mendelssohn-Bartholdy und Giuseppe Sammartini erklingen. Der Eintritt ist frei. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 30.11.2018