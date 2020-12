Weschnitz-Steg soll auf die Rue d’Attichy zulaufen

Einhausen.Der neue Weschnitzsteg in der Einhäuser Ortsmitte wird rund 25 Meter westlich des bestehenden Schulstegs in Verlängerung der Rue d’Attichy gebaut. Darauf legte sich am Dienstagabend die Gemeindevertretung mit den Stimmen von CDU und SPD bei ihrer letzten Sitzung des Jahres fest. Die Grünen votierten dagegen. Sie lehnen sowohl den Standort wie auch die vorgesehenen Ausmaße des Ersatzneubaus für

