Wie Alt und Jung zusammen wohnen

Einhausen.Die beiden als öffentliche Büchertauschbörse genutzten ehemaligen Telefonzellen in Einhausen sind bislang nicht in Flammen aufgegangen. Ist das schon ein Indiz dafür, dass die Sozialgemeinschaft in der Weschnitzgemeinde noch in Ordnung ist? Folgt man den Ausführungen von Gerhard Vetter könnte das durchaus möglich sein.

Der Vorsitzende von Wohn-Vision Bergstraße stellte dem Bau-, Umwelt-

...