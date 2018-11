Wilhelm Schäfer

Ein Festtag stand vergangene Woche für Wilhelm, zumeist Willi genannt, Schäfer in Einhausen im Kalender. Der Rentner wurde 80 Jahre alt. Und Viele gratulierten, darunter Bürgermeister Helmut Glanzner. Schäfer, der in Lorsch geboren wurde und dort aufgewachsen ist, lebt seit seiner Hochzeit 1960 in Einhausen. Er hat zwei Söhne und drei Enkel. Gelernt hat er einst in Lorsch den Beruf des

