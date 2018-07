Wird die Grillhütte gesperrt?

Einhausen.Wegen der akuten Waldbrandgefahr muss eventuell auch die Einhäuser Grillhütte vorübergehend geschlossen werden. Das kündigte gestern das Forstamt Lampertheim an. In der der kommenden Woche soll mehrmals überprüft werden, ob eine Sperrung notwendig ist. Gleiches gilt für die Einrichtung in Lampertheim. Die Grillhütte im Bürstädter Wald ist nach Angaben der Gemeinde wegen der ganz besonderen

...

Sie sehen 41% der insgesamt 984 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 21.07.2018