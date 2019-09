Wo Ente und Krebs daheim sind

Einhausen.Die Exkursion entlang der Weschnitz, vom Friedhof-Süd in Richtung Westen, bis zur Brücke an der Ludwigstraße, geführt von Florian Schumacher, Mitglied des Naturschutzvereins Einhausen und beschäftigt beim Gewässerverband Bergstraße, brachte den Teilnehmern ganz neue Erkenntnisse. Nur wenige Erwachsene und Kinder, ausgerüstet mit Käschern, hatten sich am Treffpunkt eingefunden. Die Weschnitz

...