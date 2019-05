Wohnanlage für Senioren in Einhausen eingeweiht

Einhausen.Stockwerk für Stockwerk wuchs das Gebäude, welches nun feierlich eingeweiht wurde. Die Wohnungen im in der Mathildenstraße 46-48 in Einhausen gelegenen Komplex „Betreutes Wohnen an der Weschnitz“ waren schon früh begehrt und sind mittlerweile vergeben. Kaum dass der Grundstein gelegt war, kamen schon die ersten Anfragen. Die FWD Hausbau- und Grundstücks GmbH aus Dossenheim konnte die

