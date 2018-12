Zahlreiche Gottesdienste an Weihnachten

Einhausen.Die Pfarrgemeinde St. Michael lädt an Heiligabend um 15.30 Uhr zu einer Krippenfeier mit Kleinkindgottesdienst ein. Um 17 Uhr beginnt eine Familienchristmette, die von der Krippenspiel-Gruppe mitgestaltet wird. Mit einem Orgelspiel wird ab 16.50 Uhr darauf eingestimmt. Die feierliche Christmette ist für 22 Uhr angesetzt, der Gesangverein Liederkranz gestaltet sie mit.

Musikcorps spielt

Am Ersten Weihnachtsfeiertag können die Einhäuser Katholiken um 10 Uhr einen Festgottesdienst besuchen, der vom Musikcorps der Freiwilligen Feuerwehr mitgestaltet wird. Am 26. Dezember gibt es, ebenfalls um 10 Uhr, einen weiteren Weihnachtsgottesdienst, der als Familienchristmette in der Kirche gefeiert wird.

In der evangelischen Kirchengemeinde lädt Pfarrerin Katrin Hildenbrand heute um 16 Uhr zu einen Familiengottesdienst mit Krippenspiel ein, das unter Mitwirkung von Gemeindepädagogin Katja Folk mit Kindern ab sechs Jahren vorbereitet wurde. Um 18 Uhr beginnt in der Kirche für die Protestanten die Christmette. Für die Musik sorgt der Orffsche Musizierkreis.

Am Ersten Weihnachtsfeiertag feiern die Einhäuser um 10 Uhr einen Gottesdienst mit Abendmahl, ebenfalls unter Mitwirkung des Orffschen Musizierkreises. Auch am Zweiten Weihnachtsfeiertag gibt es einen Gottesdienst. Er beginnt um 10 Uhr und wird von Prädikant Erhard Belger geleitet. sch

