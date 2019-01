Zehn große Bäume als markante Blickpunkte

Einhausen.Zehn große Bäume sollen der Einhäuser Feldgemarkung südlich wie nördlich der Weschnitz ein Gesicht geben. Auf Antrag der CDU befürwortete der Haupt- und Finanzausschuss im Rahmen seiner Haushaltsplanberatungen eine zusätzliche Ausgabe in Höhe von 2000 Euro. Es war der einzige Änderungsantrag, der von den Fraktionen bei der Sitzung eingebracht wurde.

Idee aus Entwicklungskonzept

Die Idee geht zurück auf das Landschaftsentwicklungskonzept Mittlere Bergstraße, das 2011 im Auftrag der damaligen Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Stadtumbau West, der neben Einhausen die Kommunen Bensheim, Heppenheim, Lorsch, Zwingenberg und Lautertal angehörten, erarbeitet wurde. Vorgeschlagen wurden im Rahmen der Planung unter anderem hölzerne Aussichtstürme in der Dünenlandschaft, eine Grünbrücke über die B 47 oder der Rückbau der L 3111 durch den Jägersburger Wald. Zahlreiche der Vorschläge wurden und werden wohl nie umgesetzt. Andere schon: etwa die geplante außerörtliche Weschnitzrenaturierung im Rahmen der Deicherneuerung zwischen Einhausen und Biblis oder Blühstreifen für Insekten auf landwirtschaftlichen Flächen.

Florian Schumacher, Naturexperte der Einhäuser Christdemokraten, hat das Papier jetzt mal wieder aus der Schublade gezogen. Die Idee, die teilweise eintönig anmutende Feldgemarkung mit Solitärbäumen aufzuwerten, erachtet er nicht nur als sinnvoll, sondern auch als finanzierbar – selbst bei einem eng gestrickten Haushalt. Der in dem Etatentwurf prognostizierte Überschuss im Ergebnishaushalt schmilzt durch die zusätzliche Ausgabe von 12 700 Euro auf 10 700 Euro zusammen.

Gepflanzt werden sollen die zehn Bäume möglichst an markanten Stellen wie Wegkreuzungen. „Das kommt jedoch auch immer auf die Eigentumsverhältnisse an“, sagt Schumacher. Natürlich könne man nicht einfach auf fremden Grund Gehölze pflanzen. Letztlich müsse man eben schauen, wo Standorte möglich sind.

Flatterulme – Baum des Jahres

Bei den möglichen Baumarten denkt Schumacher schon an gewaltige Exemplare, die in einigen Jahren in der Landschaft von weitem auszumachen sind. Heißer Kandidat ist die Flatterulme. Der Baum des Jahres 2019 wird nicht nur bis zu 35 Meter hoch, sondern verträgt auch Überflutungen über einen Zeitraum von mehr als 100 Tagen im Jahr. Daher wäre er auch geeignet für Standorte Richtung Einhäuser Bruch. Weitere denkbare Baumarten wären Eichen oder Schwarz-Pappeln (Wuchshöhe bis 30 Meter).

