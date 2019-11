Zwei Kitas verkaufen Kuchen

Einhausen.Am heutigen Freitag (29.) werden in gleich zwei Einhäuser Kindergärten Kuchen verkauft. Die vorweihnachtliche Aktion läuft zum einen von 12 Uhr bis 16 Uhr in der Kindertagesstätte Friedensstraße. Schon seit Jahren veranstaltet die Kita unter der Leitung von Maria Schelshorn ihren Verkauf von selbstgebackenen Köstlichkeiten am Freitag vor dem ersten Advent.

Im Zeitraum zwischen 12 Uhr

...