Zwei sind seit 65 Jahren dabei

Einhausen.Die Finanzen liegen auch in den kommenden drei Jahren in den bewährten Händen von Rüdiger Zimmermann. Während der Jahreshauptversammlung des Gesangvereins Eintracht Einhausen wählten die Sängerinnen und Sänger ihn für eine weitere Amtszeit in das Führungsgremium des Vereins. Neben der Ergänzungswahl bestimmten Berichte und Informationen die Tagesordnung des Treffens.

So konnte der erste

...