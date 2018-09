Zweitägige Messe in der Sporthalle

Einhausen.Das Programm zur 1250-Jahrfeier in Einhausen wird am kommenden Wochenende fortgesetzt. Erstmals wird eine Gewerbe- und Gesundheitsmesse ausgerichtet. Besucher sind dazu am Samstag und Sonntag (15./16.) eingeladen. In der Sporthalle wird an beiden Tagen zwischen 12 und 18 Uhr Programm geboten.

Rund 30 Aussteller nutzen die Gelegenheit, ihre Angebote einem großen Publikum zu präsentieren.

...