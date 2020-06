Zweiter Gottesdienst an Fronleichnam

Einhausen.Der aufgrund der Corona-Pandemie auf 100 Teilnehmer begrenzte 10-Uhr-Gottesdienst an Fronleichnam auf dem Juxplatz ist nach Angaben von Pfarrer Klaus Rein „ausgebucht“. Für alle Katholiken, die keinen Platz ergattern konnten, gibt es daher am Donnerstag, 11. Juni, um 12 Uhr eine zweite Messe in der Kirche. Auch dafür ist eine Anmeldung zwingend notwendig. Wer diesen Gottesdienst besuchen möchte, sollte am heutigen Mittwoch unter 06251/96440 im Pfarrbüro St. Michael anrufen.

Auf die traditionelle Prozession wird in diesem Jahr verzichtet. Ordner an den Kreuzungsbereichen werden beim Gottesdienst um 10 Uhr ein Auge darauf haben, dass nur angemeldete Teilnehmer den Juxplatz betreten. kel

