100-Jährige beim Nikolausmarkt

Heppenheim.Zu ihrer großen Freude konnten die Partnerschaftsvereine von Heppenheim und Le Chesnay in diesem Jahr beim Nikolausmarkt eine 100-jährige Bürgerin der Stadt Heppenheim an ihrem Verkaufsstand begrüßen. Marianne Krumbein, Mitbegründerin des Nikolausmarktes, kam in Begleitung von Landrat Christian Engelhardt und Bürgermeister Rainer Burelbach zu einem kurzen Besuch vorbei. Die 100-Jährige gestand, noch nie in ihrem Leben Austern gegessen zu haben; sie wolle dies nun nachholen: „Einmal in 100 Jahren sollte man das doch versuchen.“ Den dazu gehörenden Champagner ließ sie sich ebenfalls munden, heißt es in einer Pressemitteilung. BILD: Partnerschaftverein

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 18.12.2019