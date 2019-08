110 Sänger gehen auf große Tour

Heppenheim.Sopran- und Altstimmen intonieren das „Hallelujah“ von Leonard Cohen, das Spiritual „Rock my Soul“, das französische Volkslied „Vive l’amour“, und dann erklingen bei der Generalprobe im Haus der Vereine die „Träume von der Moldau“ nach Motiven von Bedrich Smetana. Die Chorgemeinschaft Schneider schickt sich an, ein schon im Vorjahr geplantes Vorhaben zu verwirklichen: eine Konzertreise in die

...