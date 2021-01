14 Autos beschädigt: 15 000 Euro Schaden

Heppenheim.Einen Schaden in Höhe von ungefähr 15 000 Euro haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in der Zwengerstraße in Heppenheim angerichtet. Wie die Polizei mitteilte, wurden nach derzeitigem Stand 14 Autos beschädigt. Sie weisen allesamt an der Beifahrerseite Lackkratzer auf. Die Autos haben am Fahrbahnrand geparkt, teilweise halb auf dem Gehweg.

Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06252-7060 entgegen. ots

