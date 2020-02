32-Jähriger übergießt sich mit Benzin

Heppenheim.Am Samstag um 17.22 Uhr meldete die Kassiererin einer Tankstelle in Heppenheim der Polizei einen Mann, der sich dort mit Benzin übergossen hatte. Ihrer beherzten Reaktion und einer zufällig in der Nähe befindlichen Polizeistreife ist es zu verdanken, dass Schlimmeres verhindert werden konnte, teilt die Polizei mit.

Der 32-Jährige, der ohne festen Wohnsitz ist, hatte seine Kleidung an einer Zapfsäule mit Benzin getränkt und war dann in den Verkaufsraum gelaufen. Die Kassiererin sprach ihn an und hielt ihn so von weiterem Tun ab, bis die Streife eintraf und ihn festnehmen konnte. Der Mann wurde in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Im Einsatz waren mehrere Polizeistreifen, die Feuerwehr Heppenheim und ein Rettungswagen. ots

