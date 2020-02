39 medizinische Einsätze beim Umzug

Heppenheim.Die Leitstelle des Kreises Bergstraße bewertet den Verlauf des diesjährigen Fastnachtsumzugs in Heppenheim in Hinblick auf die medizinische Versorgung positiv. Mit insgesamt 39 medizinischen Einsätzen im Veranstaltungsbereich sei das Aufkommen an Patientinnen und Patienten mit dem der vergangenen Jahre vergleichbar und die medizinische Gefahrenabwehr ausreichend dimensioniert gewesen.

Auch in diesem Jahr war ein so genanntes Medical Center (MC) mit einem kompletten Intensivbehandlungsplatz in der Heppenheimer Weiherhausstraße eingerichtet worden, unter anderem zur Entlastung der Notaufnahmen der Krankenhäuser. Hier engagierten sich Aktive des DRK Heppenheim und der Malteser Heppenheim mit personeller Unterstützung externer DRK- und Malteser-Einsatzkräfte sowie von Notärzten. Unter anderem waren Notfallsanitäter, Rettungssanitäter und Sanitätshelfer sowie eine Fachkraft für psychosoziale Notfallversorgung (Dipl. Psychologin) im Einsatz.

Insgesamt gab es am Sonntag 21 Krankentransporte mit dem Ziel Medical Center, davon zwölf aufgrund von Alkohol-Missbrauch, und elf chirurgische Patienten (unter anderem Gesichts- und Kopfverletzungen, Wunden oder Frakturen). Im MC fand jeweils die notfallmedizinische Versorgung beziehungsweise eine Überwachung der Patienten statt. Nachdem es keinen Patientenzulauf mehr gegeben hatte, konnte das MC um 18 Uhr aufgelöst werden. Lediglich vier Patienten, die noch vor Ort waren, mussten dann in Kliniken transportiert werden.

Das MC war erstmals 2013 vor dem Hintergrund der zunehmenden Anzahl an alkoholisierten Minderjährigen eingerichtet worden. Mit der Einführung restriktiver Taschenkontrollen, Glasverbot etc. in den Folgejahren hatte sich die Häufigkeit medizinischer Notfälle weitestgehend reguliert.

Der Umzug selbst wurde seitens der Gefahrenabwehr von den Feuerwehren der Stadt Heppenheim, dem THW-Ortverband Heppenheim, der DLRG sowie DRK und MHD-Ortsverbänden aus dem Kreis Bergstraße begleitet und abgesichert.

Inklusive des Medical Centers waren circa 80 Einsatzkräfte vor Ort im Einsatz. Die ehrenamtlichen Rettungskräfte hatten insgesamt sechs mobile Versorgungstrupps für den Veranstaltungsbereich beziehungsweise für die Zugstrecke bereitgestellt. Die Trupps bestanden jeweils aus zwei bis drei Einsatzkräften. Zudem wurden sechs zusätzliche Rettungswagen und zwei Notarzteinsatzfahrzeuge für die Veranstaltung bereitgehalten.

Die Zentrale Leitstelle des Kreises war während der gestrigen Umzüge personell verstärkt worden. Parallel hatten Umzüge in Viernheim, Hirschhorn und Bürstadt stattgefunden.

Die Leistelle stand zudem in engem Kontakt zu Meteorologen, um die Wetterentwicklung kontinuierlich zu überwachen und die Informationen den jeweiligen Einsatzleitungen zur Verfügung zu stellen. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 25.02.2020