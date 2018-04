450 Veranstaltungen im Jahr 2016

Ähnlich wie auf diesem Foto aus dem Jahr 2010 soll es auch im Mai 2016 in der Heppenheimer Fußgängerzone aussehen, wenn der Verkehrs- und Heimatverein aus Anlass seines 150-jährigen Bestehens ein großes Gemeinschaftsfrühstück ausrichtet. Wie schon vor gut fünf Jahren bei "Heppenheim zeigt Farbe" wird Gerhard Kasper wieder der Organisator sein. Mehr als 600 Gäste hatten damals an einer Riesentafel in der Heppenheimer Bachgasse Platz genommen.

© Köppner/a