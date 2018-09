50 Jahre Christuskirche

Heppenheim.Die Organisatoren des Adventsbasars an der Christuskirche sind mit dem Auftakt der Veranstaltung sehr zufrieden. Zahlreiche Besucher schauten sich vor Ort um und fanden Gefallen an den mit viel Liebe hergestellten Geschenkartikeln. Alle Hände voll zu tun hatten auch die dienstbaren Geister an der Kuchentheke. Beim Kaffeeplausch kamen sich die Gäste näher.

