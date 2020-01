80 Teams kämpften bei der „Erbächer Darts-WM“

Erbach.Gerade erst am Mittwochabend ist Peter Wright in einem packenden Finale gegen Michael van Gerwen zum ersten Mal Darts-Weltmeister im legendären Ally Pally geworden – der alljährliche Höhepunkt in der Darts-Welt. Die Pfeile flogen jetzt auch bei der zweiten Auflage der „Erbächer Darts-WM“ auf dem Rainbiker-Platz im Heppenheimer Ortsteil.

Die Erbacher Spaßtruppe „Guschd official“ hatte

...