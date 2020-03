Ab 27. März wird wieder gesammelt

Heppenheim.Von 27. März bis 6. April findet in Hessen wieder die Jugendsammelwoche statt, ein Gemeinschaftsprojekt der sammelnden Gruppen mit den Jugendämtern und dem Hessischen Jugendring. Zum 71. Mal gehen junge Menschen dabei von Haus zu Haus und bitten um Unterstützung für ihre Anliegen.

„Der neue Anstrich im Gruppenraum, sozial verträgliche Beiträge für die Sommerfreizeit oder Materialien für die Gruppenstunde – Jugendarbeit ist wertvoll, aber nicht ganz kostenlos. Zwar werden die Angebote vor allem von ehrenamtlichem Engagement getragen. Dennoch geht es nicht ohne eine vernünftige finanzielle Ausstattung“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Eine wichtige Säule

„Die Aktion ist eine wichtige Säule der Finanzierung der Arbeit“, erklärt der Vorsitzende des Hessischen Jugendrings, Mario Machalett. „Ohne diese Unterstützung wären viele Aktionen wie Zeltlager, Gruppenstunden oder außerschulische Bildungsangebote gar nicht möglich.“

Auch der SV Darmstadt 98 ist Kooperationspartner der Jugendsammelwoche. Im Rahmen seiner Sozialaktion „Im Zeichen der Lilie“ unterstützt der Sportverein die Aktion unter anderem mit einem Sportevent für engagierte Jugendliche zum Start der Jugendsammelwoche.

„Gerade in Zeiten knapper öffentlicher Kassen sind auch Projekte der Kinder- und Jugendarbeit immer wieder vom Rotstift bedroht. Bei der Jugendsammelwoche sorgen die jungen Aktiven daher auch für die Zukunft ihrer Angebote“, heißt es in der Mitteilung weiter. „Wenn also zwischen 27. März und 6. April die Jugendfeuerwehr, die Pfadfinder oder ein anderer Jugendverband bei Ihnen klingelt, können Sie für Nachhaltigkeit vor Ort sorgen“, lädt Machalett die Bürger ein.

Dem Ehrenamt eine Zukunft geben

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier hat die Schirmherrschaft für die Jugendsammelwoche übernommen. „Was Gemeinschaft bedeutet, kann man nirgendwo so gut wie in Vereinen, Verbänden und Initiativen erfahren. Deshalb ist es wichtig, dem Ehrenamt eine Zukunft zu geben, die von Jugendlichen mitgestaltet wird“, so Bouffier in seinem Grußwort zur Jugendsammelwoche. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 12.03.2020