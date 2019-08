Ab heute Kerwe in Wald-Erlenbach

Wald-Erlenbach.Von heute, Freitag (30.), bis Sonntag (1.) ist Kerwe-Zeit im Heppenheimer Stadtteil. Am Freitag spielen die beiden Kerwebands Theory of Mind und Haifly auf. Zwischen 21 und 22 Uhr ist Happy Hour an der Bar. Am Samstag wird der Kerwe-Cup veranstaltet. Für musikalische Unterhaltung sorgen Los Stefanos. Der Sonntag startet mit Frühschoppen und Mittagessen mit Rollbraten. Um 14 Uhr schlängelt sich

