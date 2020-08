Ab morgen Bilder einreichen

Heppenheim.Zum sechsten Hessischen Tag der Nachhaltigkeit am 10. September laden die Heppenheimer Tourist-Information und die Stadtbücherei zu verschiedenen Aktionen ein. So sind die Heppenheimer Kinder dazu aufgerufen, zwischen morgen und dem kommenden Dienstag, 1. und 8. September, ein selbstgemaltes oder gebasteltes Bild zum Thema „So lebe ich nachhaltig“ in der Tourist-Information abzugeben.

Zum Tag der Nachhaltigkeit wird dann eine Auswahl der eingegangenen Bilder im Fenster der Tourist-Information in der Heppenheimer Fußgängerzone ausgestellt, als Dankeschön gibt es außerdem einen Edelstahltrinkhalm. „Die Bilder sollen zeigen, welche Möglichkeiten es gibt, nachhaltiger zu leben. Das können Kleinigkeiten sein, etwa öfter mal aufs Rad zu steigen und das Auto stehenzulassen“, schreibt die Stadt in einer Mitteilung.

Passende Literatur

In einer ganzen Woche der Nachhaltigkeit präsentiert die Stadtbücherei von 8. bis 12. September Bücher zum Thema, darunter Erwachsenen- sowie Kinder- und Jugendliteratur zu Klimaschutz, Müllvermeidung und Umweltschutz. Weitere Aktionen zum Nachhaltigkeitstag im Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald finden sich auf einem Flyer, der in der Woche vor dem Aktionstag sowohl bei der Heppenheimer Tourist-Information als auch der Stadtbücherei erhältlich ist. zg

