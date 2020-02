Abendschüler erkunden ihre Wunschberufe

Heppenheim.Je näher der Abschluss der Abendrealschüler kommt, desto mehr stellt sich für viele der Schüler die Frage: Schule – was dann? Daher haben die Schüler der Kurse R3 und R4 der Abendrealschule Heppenheim mit ihren Lehrern Mustafa Calis und Christian Böhlecke die Ausbildungsmesse „Jobs for Future“ in Mannheim besucht.

Seit 2001 gibt es die jährliche Messe auf dem Maimarktgelände in Mannheim rund um die Themen Arbeit, Aus- und Weiterbildung mit Informationen zu Ausbildungsmöglichkeiten, Weiterbildungen, Studienrichtungen und Praktikumsangeboten. Hier finden die Schüler top-aktuelle Stellenangebote, interessante Studien- und Ausbildungsplätze und Praktika und Fortbildungen für alle Berufsphasen, heißt es in einer Pressemitteilung der Abendrealschule.

Die „Jobs for Future“ ist mit rund 40 000 Besuchern in Mannheim und rund 20 000 Besuchern in Villingen-Schwenningen der größte Marktplatz der Berufe-Welt in Süddeutschland. Durch diverse Mitmachaktionen und Workshops konnten die Schüler hier viele Berufe sogar direkt live erleben – eine sinnvolle zukunftsweisende Abwechslung zum Schulalltag, heißt es in der Mitteilung. Auf der großen Mannheimer Messe konnten die interessierten Abendrealschüler ihre Wunschberufe aktiv erkunden. Experten gaben dort rund 120 kostenlose Workshops und Vorträge. Die interessierten Schüler erhielten Bewerbungstipps von Profis; diese boten zusätzlich auch Karriereplanung und professionelles Networking an.

Rund 340 Aussteller gaben Einblicke in Branchen wie IT, Pharma, Metall, Handel, Gesundheit, Medien, Handwerk, Finanzen, Bau und viele mehr. Die Ausbildungsmesse vermittelte in lockerer Atmosphäre persönliche Kontakte von Schülern zu Ausbildern aus der Wirtschaft. Daher haben sich die Abendrealschulkurse auf den Weg gemacht, die teilnehmenden Betriebe der Ausbildungsmesse bei der Suche nach ihrem geeigneten Nachwuchs ein wenig zu unterstützen.

Die zukünftigen Schulabgänger hatten bereits jetzt die Chance, den ersten Kontakt zu ihrem Wunscharbeitgeber herzustellen. Sie erhielten wertvolle Tipps und einige Firmen bieten sogar die Möglichkeit zu ersten Einstellungsgesprächen. zg

