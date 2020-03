Absagen wegen Corona

Heppenheim.Um die Verbreitung des Coronavirus zu verhindern, haben erneut zahlreiche Heppenheimer Vereine und Institutionen ihre Versammlungen abgesagt.

Dorfcafé Wald-Erlenbach: Das geplante Treffen am Donnerstag, 19. März, fällt aus. Mit dieser Entscheidung kommen die Veranstalter den dringenden Appellen nach, Vorsichtsmaßnahmen zur Verbreitung des Coronavirus einzuhalten. Eventuell kann zu einem späteren Zeitpunkt ein Ersatztermin gefunden werden.

TV Heppenheim: Das Taekwondo-Training und der SV-Kurs für Jugendliche fallen zunächst bis nach den Osterferien aus. Damit will der Verein den Empfehlungen und Anordnungen der Gesundheitsbehörden nachkommen und seinen Anteil zur Gesunderhaltung der Mitglieder und Trainer leisten. Auf der Homepage www.taekwondo-heppenheim.de werde über die weitere Trainings- und Kurs-Situation informiert, so Abteilungsleiter Joachim Hübner.

Seniorengruppe der Sparkasse Starkenburg: Wegen der Krisensituation wird der gemeinsame Nachmittag am Mittwoch, 18. März, abgesagt, das geplante Treffen in der Gaststätte „Zum Kreiswald“ ebenso.

Kinder- und Jugendchor: Das Konzert am Sonntag, 29. März, in der Christuskirche findet ebenfalls nicht statt. Bereits erworbene Eintrittskarten werden zurückgenommen. Kontaktaufnahme ist über die Homepage kuj-chor.de oder unter Telefon 06252/77135 möglich.

Heppenheimer Männerchor: Aus aktuellem Anlass werden alle Singstunden im Monat März eingestellt. Damit wird einer Empfehlung des Sängerkreis Bergstraße gefolgt. Es ist vorgesehen, am Mittwoch, 1. April, wieder mit den wöchentlichen Singstunden im Probenzimmer des Restaurants „Gossini“, Am Graben 5, zu beginnen, sofern das zu diesem Zeitpunkt wieder möglich sei.

Katholische Öffentliche Bücherei St. Peter: Die Einrichtung im Marienhaus bleibt ab sofort geschlossen. Alle geplanten Veranstaltungen sind vorläufig ausgesetzt. Die Rückgabe der Ausleihen verlängert sich entsprechend.

Lebenshilfe: Die Ortsvereinigung sagt die für Donnerstag, 19. März, geplante Mitgliederversammlung ab. Ein neuer Termin wird festgelegt, wenn die aktuelle Situation dies wieder zulässt.

Verein „Stolpersteine Heppenheim – Erinnern für die Zukunft“: Die für Mittwoch, 25. März, geplante Mitgliederversammlung findet aufgrund der Verbreitung des Coronavirus nicht statt.

Verein Freunde und Förderer der Gassensensationen: Die für Dienstag, 24. März, geplante Mitgliederversammlung wird abgesagt. Die Sitzung wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Tierheim: Auch hier fallen Termine ins Wasser: Betroffen sind den Angaben zufolge der Sonderflohmarkt am 22. März, zudem der geplante Arbeitseinsatz am 28. März und schließlich auch der Ostermarkt am 5. April. reb/mk/ba

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 17.03.2020