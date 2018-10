Abschied aus dem Schutzschirm

Heppenheim.Wenn die Heppenheimer Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag, 18. Oktober, um 18 Uhr im Kurfürstensaal zur nächsten (öffentlichen) Sitzung zusammenkommt, steht ein besonderer Tagesordnungspunkt an. Unter 6.2 geht es um den „Austritt aus dem Kommunalen Schutzschirm Hessen“: Nach drei Haushalten mit Überschüssen in Folge hat die Kreisstadt die Vorgaben aus Wiesbaden erfüllt und ist 17,5 Millionen Euro Schulden definitiv los.

Weitere Themen der Sitzung sind die Bauleitplanung für das Neubaugebiet Alte Kaute und die Nordstadt II sowie eine ganze Reihe von Anträgen – beispielsweise zum Stadtpark als Familienfreizeitfläche, zur Bereitstellung von „Hundewiesen“ oder zur Fassaden- und Dachbegrünung. Bürgermeister Rainer Burelbach wird außerdem aus dem Magistrat berichten. jr

