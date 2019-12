Acht neue Notfallseelsorger ernannt

Bergstraße/Heppenheim.Die Notfallseelsorge im Kreis Bergstraße hat Verstärkung bekommen: Bei einem ökumenischen Gottesdienst in der Heilig-Geist-Kirche in Heppenheim wurden acht neue Notfallseelsorger mit dem Dienst beauftragt. Nach einer intensiven Schulung leisten künftig Julia Schoffa aus Heppenheim, Markus Jodelbauer aus Bensheim sowie Rosemarie Fink und Angelika Heinert aus Mörlenbach Erste Hilfe für die Seele.

Mit Martin Dommes aus Bensheim, Kirstin Young aus Einhausen, Ilona Brenner aus Bürstadt und Catrin Egeln aus Birkenau kommen vier Ehrenamtliche hinzu, die eine anderthalbjährige Hospitanz bei der Notfallseelsorge absolvieren. Ihnen zur Seite stehen Paten, die langjährige Erfahrung in der Notfallseelsorge haben.

Mehr als 60 Engagierte

Insgesamt verfügt die Notfallseelsorge Bergstraße damit über mehr als 60 Engagierte, die sich mit der Rufbereitschaft an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr abwechseln. Sie leisten seelischen Beistand bei existenziellen Krisen, etwa nach tödlichen Unfällen oder Suizid. Koordiniert werden die Einsätze im „Haus der Kirche“. Die Notfallseelsorge arbeitet eng mit Polizei und Rettungsdiensten zusammen.

Beim Beauftragungsgottesdienst sagte der katholische Dekanatsreferent Engelbert Renner, dass sich Notfallseelsorger durch Großherzigkeit auszeichnen. „Sie bringen Licht und Wärme in die Dunkelheit. Und das Herz wird immer größer“, so Renner mit Blick auf die acht neuen Ehrenamtlichen. Die Leiterin der Notfallseelsorge, Pfarrerin Karin Ritter, betonte, dass Großherzigkeit mehr sei als Großzügigkeit.

„Es ist eine Haltung, dafür bereit zu sein, Mitmenschen in Krisensituationen beizustehen“, sagte die Pfarrerin in Heppenheim. Der ökumenische Gottesdienst gilt als Zeichen dafür, dass sowohl die Evangelische als auch die Katholische Kirche die Arbeit der Notfallseelsorge gemeinsam unterstützen. Die Notfallseelsorger sind im Einsatz an ihren blauen Dienstjacken erkennbar, die jetzt auch den acht neuen Helfern überreicht wurden.

Seit zehn Jahren dabei

Darüber hinaus verpflichteten die stellvertretende Dekanin des Evangelischen Dekanats, Pfarrerin Silke Bienhaus, und Pfarrerin Karin Ritter die neuen Mitarbeiter zur Verschwiegenheit, die auch dann noch gilt, wenn sie aus dem Dienst ausscheiden. Mit Brigitte Wecht und Sybille Zierold wurden zwei Notfallseelsorgerinnen für ihr zehn- beziehungsweise fünfjähriges Engagement ausgezeichnet.

Pfarrerin Uta Voll wurde aus dem ehrenamtlichen Dienst in der Notfallseelsorge verabschiedet. Sie scheidet aus zeitlichen Gründen aus, da sie zusätzlich zu ihrem Gemeindepfarramt in Gronau und Zell zu Beginn des neuen Jahres auch den Pfarrdienst in Schönberg-Wilmshausen übernimmt und im Bergsträßer Dekanat für die Ausbildung der Prädikanten zuständig ist. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 19.12.2019