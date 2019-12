Adventskaffee für Vereine

Sonderbach.Das Treffen hat Tradition: Den vorweihnachtlichen Adventskaffee für die Vereine bei der Firma Röhrig Granit gibt es bereits seit Ende der 80er Jahre. Er richtet sich an geladene Gäste wie Bürgermeister und Vereinsvorsitzende, um bei Kaffee und Kuchen das Jahr Revue passieren zu lassen und einen Ausblick auf die Aktivitäten und Feste fürs neue Jahr zu geben. Weiterer Anlass der Veranstaltung: Die Firma Röhrig dankt dabei allen freiwilligen Helfern in den Vereinen und würdigt besonders das Ehrenamt.

Aus dem einstmals kleinen Kreis ist heute eine große Runde mit vielen Gästen geworden. Mit von der Partie waren neben mehreren Ortsvorstehern und Stadträtin Christine Bender auch Vertreter der Bürgerstiftung, der Freiwilligen Feuerwehr, der Kulturgemeinschaft sowie von Sport-, Gesang- und Schützenvereinen. Auch Forum Kultur, Vogelschützer, der Nabu-Stadtverband Heppenheim oder der Förderverein Erbach waren vertreten.

Neben dem geselligen Austausch der Vereine stand auch die Übergabe der Spendenschecks an die Vereinsvorsitzenden im Mittelpunkt. Schwerpunktmäßig sollen diese Spenden für die Jugendarbeit sowie die Erfüllung kleinerer Wünsche in den Vereinen eingesetzt werden. Die Vereine haben in diesem Jahr auf Blumen und Geschenke verzichtet und 200 Euro an die Suppenküchen gespendet. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 07.12.2019