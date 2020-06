Ärger um gerodete Hecke

Heppenheim.Eine entfernte Hecke sorgt in Kirschhausen für Aufruhr. „Unfassbar, dass jemand die Dreistigkeit besitzt, relativ nah am Wanderweg und direkt neben dem Friedhof ungeniert ein großes Gebüsch verschwinden zu lassen. Wo doch bekannt ist, dass schon das starke Beschneiden in der Brut- und Setzzeit naturschutzrechtlich streng verboten ist“, schreibt der BUND.

Der Boden sei an der betroffenen Stelle tief gefräst worden – „offenbar mit einem schweren Kultivator, damit auf Dauer nichts mehr austreibt“, heißt es weiter. Zum Glück hätten einige Leute reagiert und den Grundstücksnachbarn verständigt. Dieser sei vom Anblick des riesigen Lochs entsetzt gewesen und habe bei der Unteren Naturschutzbehörde Anzeige erstattet.

„Das Kernstück eines bis dahin ökologisch optimal, das heißt vielfältig strukturierten Landschaftsbereiches wurde vernichtet. Zugleich verschwanden mit Sicherheit zahlreiche Nester mit Eiern oder Jungvögeln“, kritisiert Hans-Jörg Langen, BUND-Ortsbeauftragter für Heppenheim und Vorstandsmitglied des Kreisverbands. Es müsse davon ausgegangen werden, dass in dieser Hecke etliche der in diesem Biotopkomplex so gut wie immer vorkommenden streng geschützten Singvögel ihre Nester verloren hätten.

Jahrelang habe sich der Grundstücksnachbar an ihrem Anblick und Gesang erfreut. Langen geht davon aus, dass die Naturschutzbehörde die naturschutzrechtlich vorgeschriebenen Maßnahmen jetzt verbindlich anordnet und dauerhaft durchsetzt. „Es darf nicht abgewartet werden, dass sich aus den zahllosen Wurzelresten des in der Anfangsphase immer dominierenden Schwarzdorns eine reine Schwarzdornhecke entwickelt“, sagt er.

Der BUND hält eine Ersatzpflanzung für unumgänglich. Diese müsse vor allem ein dieser Entwicklung vorbeugendes Einbringen der hier mitgerodeten anderen Straucharten umfassen: „Und dies in einer Größe und mit der Pflege, die den nötigen Vorsprung vor der Wurzelbrut des Schwarzdorns gewährleistet“, so der Heppenheimer Ortsbeauftragte. Man werde beobachten, ob es zu dieser Maßnahme komme, und halte „in diesem besonders dreisten Fall“ außerdem die gesetzlich vorgesehenen Bußgeld- oder Strafmaßnahmen für angemessen. zg

