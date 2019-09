AfD-Mail sorgt für Aufsehen

Heppenheim.Veganes Kochen fürs Klima, Energiewende und Klimapolitik: Die insgesamt sechs Workshops des 1. Bergsträßer Schul-Klimatags deckten eine große Bandbreite an Themen ab – und waren gut besucht: Über 50 Schüler waren am Samstag nach Heppenheim in die Martin-Buber-Schule gekommen, um über den Klimawandel und ihre Zukunft zu diskutieren. Veranstaltet wurde der Tag von der Kreisschülervertretung in

...