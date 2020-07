Alle Termine in 2020 abgesagt

Heppenheim.Aufgrund der Corona-Pandemie hat der VdK-Ortsverband Heppenheim alle für das laufende Jahr geplanten Veranstaltungen abgesagt. Davon betroffen sind das Grillfest am kommenden Samstag, 18. Juli, die Jahresversammlung am 22. August, eine Infoveranstaltung zum Thema Diabetes am 23. September, die Weihnachtsfeier am 28. November und die Adventsfahrt am 2. Dezember.

Auch der monatliche Stammtisch findet derzeit nicht statt. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage des Ortsverbandes. Die Vorsitzende und die Sozialberater des VdK-Kreisverbandes Bergstraße sind weiterhin telefonisch erreichbar, das Kreisbüro unter Telefon 06252/913478. zg

